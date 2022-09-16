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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри сравнил поражение «Лацио» от «Митьюлланда» с прошлогодним разгромом «Ромы» от «Будё-Глимт»

 
16 Сентября 2022 • 12:43 Комментировать
Кремонезе
...
Лацио
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18.09 16:00

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сравнил поражение своей команды 1:5 от «Митьюлланда» с прошлогодним разгромом «Ромы» от «Будё-Глимт». Напомним, что год назад команда Жозе Моуринью проиграла норвежскому клубу в Лиге конференций на выезде 1:6.

«Без смирения вы произведёте плохое впечатление в Европе, как это случилось с другими командами в прошлом сезоне», – намекнул Сарри на пресс-конференции после матча.

Напомним, что в Серии А «Лацио» в данный момент идёт на седьмом месте с 11 очками. В последнем туре команда Маурицио Сарри обыграла дома «Верону» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Маурицио Сарри Митьюлланд Будё-Глимт
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