Сарри сравнил поражение «Лацио» от «Митьюлланда» с прошлогодним разгромом «Ромы» от «Будё-Глимт»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сравнил поражение своей команды 1:5 от «Митьюлланда» с прошлогодним разгромом «Ромы» от «Будё-Глимт». Напомним, что год назад команда Жозе Моуринью проиграла норвежскому клубу в Лиге конференций на выезде 1:6.

«Без смирения вы произведёте плохое впечатление в Европе, как это случилось с другими командами в прошлом сезоне», – намекнул Сарри на пресс-конференции после матча.

Напомним, что в Серии А «Лацио» в данный момент идёт на седьмом месте с 11 очками. В последнем туре команда Маурицио Сарри обыграла дома «Верону» со счётом 2:0.