Сабатини: «Думаю, Дибала готов забить ещё 100 голов в Серии А с «Ромой»

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини поделился ожиданиями от будущего нападающего Пауло Дибалы в стане «джаллоросси». Напомним, аргентинец присоединился к «волкам» этим летом на правах свободного агента из туринского «Ювентуса».

«Жалеет ли «Интер» о том, что упустил Дибалу? Я думаю, многие клубы жалеют об этом, но переход в «Рому» – вовсе не второстепенный выбор для Пауло, потому что клуб идёт по отличному пути роста. Думаю, Дибала готов забить ещё 100 голов в Серии А с «Ромой», – цитирует Сабатини Football Italia.

Дибала забил уже три гола и отдал два ассиста за «Рому» в новом сезоне чемпионата Италии. В целом на счету игрока 101 гол в Серии А.