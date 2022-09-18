​Дибала травмировался на разминке

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала был исключён из стартового состава команды на воскресный матч против «Аталанты». Аргентинский футболист травмировался на разминке, и Жозе Моуринью пришлось корректировать состав команды.

Любопытно, что вместо Пауло Дибалы в основу был включён опорный полузащитник – Неманья Матич.

В ближайшие часы пресс-служба «Ромы» или представители клуба наверняка дадут более широкий комментарий о состоянии Дибалы.

Следить за тем, как развиваются события в матче Серии А между «Ромой» и «Аталантой», можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.