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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала травмировался на разминке

 
18 Сентября 2022 • 19:16 Комментировать
Рома
0:0
Аталанта
1 2.15 X 3.45 2 3.40
1-й тайм

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала был исключён из стартового состава команды на воскресный матч против «Аталанты». Аргентинский футболист травмировался на разминке, и Жозе Моуринью пришлось корректировать состав команды.

Любопытно, что вместо Пауло Дибалы в основу был включён опорный полузащитник – Неманья Матич.

В ближайшие часы пресс-служба «Ромы» или представители клуба наверняка дадут более широкий комментарий о состоянии Дибалы.

Следить за тем, как развиваются события в матче Серии А между «Ромой» и «Аталантой», можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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РОМА АТАЛАНТА
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
окончен Фиорентина 2:0 Верона 1.82 3.85 4.30
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 4.20 3.90 1.83
окончен Монца 1:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
Идет 32 минута Рома 0:0 Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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