Абрахам сравнил АПЛ с Серией А

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сравнил АПЛ и Серию А.
Напомним, Абрахам является воспитанником лондонского «Челси», из которого и перешёл в «Рому» летом 2021 года.
«У этих двух лиг есть качества, которых нет у других. Итальянский футбол тактический. Команды хотят помешать вам забить как можно больше голов. Думаю, что они в основном сосредоточены на том, чтобы воспрепятствовать забиванию голов, что, конечно, усложняет задачу нападающему», — приводит слова Абрахама Daily Mail.
В текущем сезоне 24-летний форвард провёл за «Рому» семь матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.
В составе «Челси» Абрахам выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В общей сложности за лондонцев нападающий провёл 82 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 12 голевых передач.
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