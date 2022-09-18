Абрахам сравнил АПЛ с Серией А

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сравнил АПЛ и Серию А.

Напомним, Абрахам является воспитанником лондонского «Челси», из которого и перешёл в «Рому» летом 2021 года.

«У этих двух лиг есть качества, которых нет у других. Итальянский футбол тактический. Команды хотят помешать вам забить как можно больше голов. Думаю, что они в основном сосредоточены на том, чтобы воспрепятствовать забиванию голов, что, конечно, усложняет задачу нападающему», — приводит слова Абрахама Daily Mail.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл за «Рому» семь матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.

В составе «Челси» Абрахам выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В общей сложности за лондонцев нападающий провёл 82 матча, в которых забил 30 мячей и отдал 12 голевых передач.