Дибала – о победе над «Эмполи»: «Моуринью хотел, чтобы мы с Абрахамом постоянно давили на защитников»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал победу своей команды во вчерашнем выездном матче Серии А против «Эмполи». Напомним, аргентинец открыл счёт в матче своим голом с дальней дистанции.

«У меня было не очень много свободы. Моуринью, чтобы я держался рядом с Абрахамом и постоянно давил на защитников. После забитого гола у меня было уже больше свободы», – цитирует Дибалу Football Italia.

Напомним, Дибала перебрался в «Рому» этим летом на правах свободного агента из туринского «Ювентуса». Летом футболист был близок к переходу в миланский «Интер», но «нерадзурри» не нашли удовлетворили запросы игрока по зарплате.