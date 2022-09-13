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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью не уверен, что «Рома» смогла бы обыграть «Эмполи» без Дибалы

 
13 Сентября 2022 • 13:17 Комментировать
Эмполи
1:2
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о том, смогла бы его команда одолеть «Эмполи» (2:1) в матче 6-го тура чемпионата Италии, если бы не аргентинский нападающий Пауло Дибала, отметившийся в прошедшей встрече голом и результативной передачей.

По мнению португальского специалиста, римляне заслужили одержать победу над непростым соперником, благодаря командной игре.

«Удалось бы нам победить без Дибалы? Я не знаю. Очевидно, что он сыграл хорошо, но не все футболисты обладают его потенциалом. Мы были командой на поле, и мне это нравится», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, 28-летний Дибала перешёл в «Рому» минувшим летом из «Ювентуса». В текущем сезоне итальянской Серии А аргентинец провёл шесть матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Эмполи Жозе Моуринью Пауло Дибала
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