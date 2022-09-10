Кристанте близок к продлению контракта с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте в скором времени должен подписать с клубом новое соглашение. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянец подпишет контракт сроком до 2026 года с зарплатой в размере трёх миллионов евро в год.

Действующее соглашение Кристанте с «Ромой» рассчитано до 2024 года. Клуб уже с лета ведёт переговоры с футболистом о продлении контракта.

Кристанте может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне полузащиты. Итальянец год назад стал чемпионом Европы в составе соцей национальной сборной.

Футболист в своё время обошёлся «Роме» в 22 миллиона евро.