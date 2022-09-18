«Рома» проиграла «Аталанте», пропустив с единственного удара в створ

Пока привычные фавориты Серии А не блещут в первых турах, на первые роли выходят «Удинезе» и другие команды. В воскресенье за первое место боролись «Рома» и «Аталанта». Римляне нанесли полтора десятка ударов по воротам противника и получили лишь два удара в ответ, и попадание в створ на 35-й минуте стало голевым. Юный Джорджио Скальвини метров с 20 метко направил мяч в правый угол ворот. Тэмми Абрахам запорол чудо-моменты. Были очень близки к успеху Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Элдор Шомуродов, но все же 0:1.

«Аталанта» - единоличный лидер, «Рома» в четырех очках позади.

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