«Рома» проиграла «Аталанте», пропустив с единственного удара в створ

Пока привычные фавориты Серии А не блещут в первых турах, на первые роли выходят «Удинезе» и другие команды. В воскресенье за первое место боролись «Рома» и «Аталанта». Римляне нанесли полтора десятка ударов по воротам противника и получили лишь два удара в ответ, и попадание в створ на 35-й минуте стало голевым. Юный Джорджио Скальвини метров с 20 метко направил мяч в правый угол ворот. Тэмми Абрахам запорол чудо-моменты. Были очень близки к успеху Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Элдор Шомуродов, но все же 0:1.
«Аталанта» - единоличный лидер, «Рома» в четырех очках позади.
Протокол игры
|35'Скальвини Джорджио (0:1)
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука87' (Залевски Никола (87') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Челик Зеки•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Матич Неманья67' (Белотти Андреа (67') •Дзаньоло Николо•Пеллегрини Лоренцо•Абрахам Тэмми79' (Шомуродов Элдор (79')
Муссо Хуан8' (Спортьелло Марко (8') •Толой Рафаэл• 47'Демирал Мерих• 76'Де Рон Мартен• 80'Хатебур Ханс• 55'Меле Йоаким• 23'Скальвини Джорджио46' (Муриэль Луис (46') •Коопмейнерс Теун• 87'Пашалич Марио74' (Лукман Адемола (74') •Эдерсон Хонорато88' (Малиновский Руслан (88') •Хёйлунн Расмус46' (Околи Меме (46')
18 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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