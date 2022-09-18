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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» проиграла «Аталанте», пропустив с единственного удара в створ

 
18 Сентября 2022 • 20:58 Комментировать (1)
Рома
0:1
Аталанта
окончен

Пока привычные фавориты Серии А не блещут в первых турах, на первые роли выходят «Удинезе» и другие команды. В воскресенье за первое место боролись «Рома» и «Аталанта». Римляне нанесли полтора десятка ударов по воротам противника и получили лишь два удара в ответ, и попадание в створ на 35-й минуте стало голевым. Юный Джорджио Скальвини метров с 20 метко направил мяч в правый угол ворот. Тэмми Абрахам запорол чудо-моменты. Были очень близки к успеху Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Элдор Шомуродов, но все же 0:1.

«Аталанта» - единоличный лидер, «Рома» в четырех очках позади.

Протокол игры  
Рома0:1Аталанта
  35'Скальвини Джорджио (0:1)
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 87' (Залевски Никола ( 87') Смоллинг КрисИбаньес РожерЧелик ЗекиСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианМатич Неманья 67' (Белотти Андреа ( 67') Дзаньоло НиколоПеллегрини ЛоренцоАбрахам Тэмми 79' (Шомуродов Элдор ( 79')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасБове ЭдоардоФатиканти ДжакомоВольпато КристианТрипи ФилиппоСвилар МилеКамара Мохамед III
Муссо Хуан 8' (Спортьелло Марко ( 8') Толой Рафаэл  47'Демирал Мерих  76'Де Рон Мартен  80'Хатебур Ханс  55'Меле Йоаким  23'Скальвини Джорджио 46' (Муриэль Луис ( 46') Коопмейнерс Теун  87'Пашалич Марио 74' (Лукман Адемола ( 74') Эдерсон Хонорато 88' (Малиновский Руслан ( 88') Хёйлунн Расмус 46' (Околи Меме ( 46')
Запасные: Руджери МаттеоБога ЖеремиСоппи БрэндонРосси Франческо
18 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

0:1. Гол Джиорджио Скальвини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Джиорджио Скальвини (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Абрахам запорол голевой момент (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Абрахам запорол голевой момент (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Жозе Моуринью (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удаление Жозе Моуринью (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Абрахам выбил мяч с ленточки (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Абрахам выбил мяч с ленточки (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта
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Комментарии (1)
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NOBODY
18 Сентября 2022 в 21:10
и этот клоун был тренером Реала...дурдом....
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
окончен Фиорентина 2:0 Верона 0.00 0.00 0.00
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 0.00 0.00 0.00
окончен Монца 1:0 Ювентус 1.03 16.00 100.00
окончен Рома 0:1 Аталанта 2.15 3.45 3.40
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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20:58 · Италия. Серия А
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