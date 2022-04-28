Маротта: «Хакими и Лукаку сами попросились уйти из «Интера»

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта заявил, что Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку сами попросились покинуть команды прошлым летом. По словам итальянца, футболисты хотели бы уйти, даже если бы клуб не испытывал финансовые проблемы.

«Лукаку и Хакими сами изъявили желание покинуть «Интер» и отправиться за опытом в другие чемпионаты, но благодаря этим трансферам мы сохранили финансовую устойчивость клуба», – заявил Маротта в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно начались появляться слухи о возможном возвращении Лукаку в миланский «Интер». Из-за зарплаты и высокой стоимости футболиста трансфер видится маловероятным, но при этом сохраняется вариант с арендой с правом выкупа.