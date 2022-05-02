Дармиан: Победа над «Удинезе» стала ответом «Милану»

Итальянский защитник «Интера» Маттео Дармиан в разговоре с журналистами высказался по поводу победы миланской команды над «Удинезе».

Маттео заявил, что эта победа стала ответом «Милану». Защитник отметил, что футболисты «Интера» прекрасно понимали, что должны реабилитироваться за прошлый неудачный матч с «Болоньей», так что «чёрно-синие» провели отличную игру и добились важной победы. Дармиан добавил, что «Интер» теперь должен выиграть все оставшиеся матчи.

Напомним, что подопечные Симоне Индзаги обыграли «Удинезе» со счётом 2:1 и на данный момент отстают от лидирующего «Милана» на два балла.