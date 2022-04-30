Индзаги: «Интер» до конца будет бороться за Скудетто»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил перед матчем с «Удинезе», что клуб до конца будет бороться за победу в чемпионате.

«Настроение после игры в Болонье было не самым лучшим, поражение было очень разочаровывающим, но я видел сильный командный дух в последние несколько дней. Каждая игра сложна, мы будем стараться до конца», - сказал Индзаги.

Он добавил, что участие основного вратаря Самира Хандановича в матче с «Удинезе» под вопросом.

«У Хандановича проблема, сегодня он работал отдельно на тренировке», - отметил наставник «Интера».

Игра с «Удинезе» состоится в воскресенье, 1 мая. На данный момент «Интер» находится на втором месте, отставая от «Милана» на два очка, при этом проигрывая ему по результатам личных встреч.