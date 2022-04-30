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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» до конца будет бороться за Скудетто»

30 Апреля 2022 • 20:25 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
6.20 4.30 1.52
Через 21 ч. 17 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил перед матчем с «Удинезе», что клуб до конца будет бороться за победу в чемпионате.

«Настроение после игры в Болонье было не самым лучшим, поражение было очень разочаровывающим, но я видел сильный командный дух в последние несколько дней. Каждая игра сложна, мы будем стараться до конца», - сказал Индзаги.

Он добавил, что участие основного вратаря Самира Хандановича в матче с «Удинезе» под вопросом.

«У Хандановича проблема, сегодня он работал отдельно на тренировке», - отметил наставник «Интера».

Игра с «Удинезе» состоится в воскресенье, 1 мая. На данный момент «Интер» находится на втором месте, отставая от «Милана» на два очка, при этом проигрывая ему по результатам личных встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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УДИНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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01.05  16:00 Милан ... Фиорентина 1.72 3.85 5.00
01.05  19:00 Удинезе ... Интер Милан 5.20 4.10 1.65
01.05  21:45 Рома ... Болонья 1.51 4.40 6.60
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