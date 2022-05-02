Лаутаро: «Всё, что нам остаётся – побеждать в каждом матче»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал результат матча против «Удинезе», который закончился со счетом 2:1 в пользу миланского клуба.

«Удинезе» жесткий, агрессивный и физически сильный соперник. Рады, что смогли победить», - сказал футболист в интервью DAZN.

Он добавил, что «Интер» приложит все усилия, что обойти «Милан» в гонке за Скудетто.

«Мы отстаем в таблице. Все, что мы можем сейчас делать – это побеждать в каждом матче», - сказал Лаутаро.

За три тура до финиша чемпионата «Интер» отстает от «Милана» на 2 очка. При этом «Милан» имеет преимущество по результатам личных встреч.