Симоне Индзаги: «Мы доказали свой характер»

В матче 35-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл в гостевом матче «Удинезе», продолжая погоню за «Миланом», которому уступает два очка. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги доволен выступлением своей команды, а также поддержкой фанатов «неррадзурри», прибывших в Удине поддержать своих кумиров.

- Мы доказали свой характер, а также индивидуальность. Все игроки отлично сыграли. Также нас отменно поддерживали болельщики. которые гнали нас вперед до последнего. Теперь у нас три матча в чемпионате и финал Кубка, надо выигрывать все, - заявил Индзаги в эфире телеканала DAZN.