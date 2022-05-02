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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Мы доказали свой характер»

02 Мая 2022 • 00:36 Комментировать
Удинезе
1:2
Интер Милан
окончен

В матче 35-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» обыграл в гостевом матче «Удинезе», продолжая погоню за «Миланом», которому уступает два очка. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги доволен выступлением своей команды, а также поддержкой фанатов «неррадзурри», прибывших в Удине поддержать своих кумиров.

- Мы доказали свой характер, а также индивидуальность. Все игроки отлично сыграли. Также нас отменно поддерживали болельщики. которые гнали нас вперед до последнего. Теперь у нас три матча в чемпионате и финал Кубка, надо выигрывать все, - заявил Индзаги в эфире телеканала DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Удинезе 1:2 Интер Милан 6.30 4.30 1.52
окончен Рома 0:0 Болонья 1.52 4.20 6.40
02.05  21:45 Аталанта ... Салернитана 1.18 7.40 17.00
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