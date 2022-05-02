Бергоми: «Интеру» не хватает такого игрока, как Леао»

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми заявил, что клубу не хватает взрывного игрока наподобие Рафаэля Леао из «Милана».

«Большой проблемой для «нерадзурри» было отсутствие игрока с взрывным темпом и техникой, который мог бы заставить защитников соперника поломать голову», - сказал Бергоми после матча «Интера» с «Удинезе», в котором миланский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Бергоми привел в пример нападающего «Милана» Рафаэля Леао. Тем не менее, бывший футболист отметил хорошую игру «Интера» в прошедшем туре.

Оба миланских клуба продолжают бороться за Скудетто. За три тура до конца чемпионата «Милан» опережает «Интер» на два очка.