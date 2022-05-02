Капелло: «Перишич имеет решающее значение для «Интера»

Итальянский специалист Фабио Капелло заявил журналистам, что полузащитник «Интера» Иван Перишич – тот человек, который делает разницу в команде.

«Перишич имеет огромное значение для команды. Во всех своих матчах и на протяжении всего сезона. Он беспокоит соперников», - отметил итальянский специалист.

В минувшем туре чемпионата Италии в игре против «Удинезе» Перишич отметился голом и помог своему клубу одержать победу со счетом 2:1 и продолжить борьбу за Скудетто.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 32 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.