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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Перишич имеет решающее значение для «Интера»

02 Мая 2022 • 15:31 Комментировать
Удинезе
1:2
Интер Милан
окончен

Итальянский специалист Фабио Капелло заявил журналистам, что полузащитник «Интера» Иван Перишич – тот человек, который делает разницу в команде.

«Перишич имеет огромное значение для команды. Во всех своих матчах и на протяжении всего сезона. Он беспокоит соперников», - отметил итальянский специалист.

В минувшем туре чемпионата Италии в игре против «Удинезе» Перишич отметился голом и помог своему клубу одержать победу со счетом 2:1 и продолжить борьбу за Скудетто.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 32 матча, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фабио Капелло Иван Перишич
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