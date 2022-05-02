Индзаги: «Интер» всё ещё верит в скудетто

Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов миланской команды на чемпионство в этом сезоне.

Индзаги заявил, что его подопечные заслужили победу над «Удинезе», хотя в концовке футболисты «Интера» слишком глубоко окопались у своих ворот, но всё закончилось благополучно. Тренер отметил, что миланский клуб находится в хорошей форме и продолжает верить в скудетто, так как отрыв от «россонери» совсем небольшой.

Напомним, что «Интер» обыграл «Удинезе» со счётом 2:1. На данный момент дружина Индзаги занимает вторую строчку в Серии А и отстаёт от «Милана» на два балла.