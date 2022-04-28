Бастони получил мышечную травму

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони выбыл из строя на неопределённый срок из-за мышечной травмы, которую получил во вчерашнем матче против «Болоньи». Напомним, что в среду вечером «нерадзурри» проиграли на выезде команде Вальтера Мадзарри со счётом 1:2.

Таким образом участие Бастони в выездном матче чемпионата Италии против «Удинезе» находится под вопросом. Поединок стартует в воскресенье 1 мая в 19:00 по московскому времени.

На данный момент миланский «Интер» отстаёт в турнирной таблице Серии А от лидирующего «Милана» на два очка. Если бы команда Симоне Индзаги выиграла свой матч в запасе, который состоялся вчера – «нерадзурри» вышли бы на единоличную первую строчку.