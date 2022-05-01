«Интер» переиграл «Удинезе» и остался в чемпионской гонке

«Интер» продолжает вести борьбу за Скудетто и провёл непростой матч с «Удинезе» на выезде. Стартовый спурт чемпионов завершился подачей углового на Ивана Перишича, который выиграл воздух и переправил мяч в ближний угол ворот. В конце тайма Лаутаро Мартинес не смог реализовать выход один на один с голкипером, но заработал пенальти. Форвард сам подошел к мячу, попал в штангу, отскок от вратаря, и добивание Мартинеса. Во втором тайме после удара со штрафного игроки «Удинезе» поразили цель, Игнасио Пуссетто в упор переправил мяч в сетку. Но этого было мало, «Интер» победил (2:1) и отстает от «Милана» на два очка.