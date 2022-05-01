«Интер» переиграл «Удинезе» и остался в чемпионской гонке

«Интер» продолжает вести борьбу за Скудетто и провёл непростой матч с «Удинезе» на выезде. Стартовый спурт чемпионов завершился подачей углового на Ивана Перишича, который выиграл воздух и переправил мяч в ближний угол ворот. В конце тайма Лаутаро Мартинес не смог реализовать выход один на один с голкипером, но заработал пенальти. Форвард сам подошел к мячу, попал в штангу, отскок от вратаря, и добивание Мартинеса. Во втором тайме после удара со штрафного игроки «Удинезе» поразили цель, Игнасио Пуссетто в упор переправил мяч в сетку. Но этого было мало, «Интер» победил (2:1) и отстает от «Милана» на два очка.
Протокол игры
|12'Перишич Иван (0:1)
|39'Мартинес Лаутаро (0:2)
|(1:2) Пуссетто Игнасио72'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Мари Пабло • 38'Перес Неуэн•Молина Науэль 73' (Соппи Брэндон ( 73') •Арслан Толгай-Али 46' (Самарджич Лазар ( 46') •Уолас Соуза•Перейра Роберто 65' 79' (Яяло Мато ( 79') •Удоги Дестини•Делофеу Херард•Саксесс Исаак 27' (Пуссетто Игнасио ( 27')
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Димарко Федерико 77' (Д'Амброзио Данило ( 77') •Дармиан Маттео•Барелла Николо 90' (Весино Матиас ( 90' ) • 90'Брозович Марсело•Гальярдини Роберто 74' (Санчес Алексис ( 74') •Перишич Иван•Мартинес Лаутаро 74' (Видаль Артуро ( 74') •Джеко Эдин 74' (Корреа Хоакин ( 74')
01 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).