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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» переиграл «Удинезе» и остался в чемпионской гонке

01 Мая 2022 • 21:21 Комментировать (1)
Удинезе
1:2
Интер Милан
окончен

«Интер» продолжает вести борьбу за Скудетто и провёл непростой матч с «Удинезе» на выезде. Стартовый спурт чемпионов завершился подачей углового на Ивана Перишича, который выиграл воздух и переправил мяч в ближний угол ворот. В конце тайма Лаутаро Мартинес не смог реализовать выход один на один с голкипером, но заработал пенальти. Форвард сам подошел к мячу, попал в штангу, отскок от вратаря, и добивание Мартинеса. Во втором тайме после удара со штрафного игроки «Удинезе» поразили цель, Игнасио Пуссетто в упор переправил мяч в сетку. Но этого было мало, «Интер» победил (2:1) и отстает от «Милана» на два очка.

Протокол игры  
Удинезе 1:2Интер Милан
  12'Перишич Иван (0:1)
  39'Мартинес Лаутаро (0:2)
(1:2) Пуссетто Игнасио72'   
Сильвестри МаркоБекао РодригоМари Пабло   38'Перес НеуэнМолина Науэль  73' (Соппи Брэндон (  73') Арслан Толгай-Али  46' (Самарджич Лазар (  46') Уолас СоузаПерейра Роберто   65'  79' (Яяло Мато (  79') Удоги ДестиниДелофеу ХерардСаксесс Исаак  27' (Пуссетто Игнасио (  27')
Запасные: Гаспарини МануэльПаделли ДаниэлеБалларини МаркоБенкович ФилипНюйтинк БрэмЗеегелаар МарвинНесторовски Илья
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей СтефанДимарко Федерико  77' (Д'Амброзио Данило (  77') Дармиан МаттеоБарелла Николо  90' (Весино Матиас (  90'   90') Брозович МарселоГальярдини Роберто  74' (Санчес Алексис (  74') Перишич ИванМартинес Лаутаро  74' (Видаль Артуро (  74') Джеко Эдин  74' (Корреа Хоакин (  74')
Запасные: Кайседо ФелипеГосенс РобинИонуц Андрей РадуКордац АлексРаноккия АндреаДюмфрис Дензел
01 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

 

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Интер Милан Удинезе
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окончен Ювентус 2:1 Венеция 1.20 6.50 15.00
окончен Эмполи 1:3 Торино 2.80 3.45 2.50
окончен Милан 1:0 Фиорентина 1.63 3.90 5.70
окончен Удинезе 1:2 Интер Милан 6.30 4.30 1.52
01.05  21:45 Рома ... Болонья 1.51 4.40 6.60
02.05  21:45 Аталанта ... Салернитана 1.18 7.40 17.00
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Сегодня, 01 Мая
21:21 · Италия. Серия А
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