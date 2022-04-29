Бастони о Конте: «Он сформировал меня на 90%»

Центральный защитник миланского «Интера» Борха Бастони сравнил бывшего тренера «нерадзурри» Антонио Конте с наставником «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который помог футболисту дебютировать на профессиональном уровне.

«Влияние Гасперини было фундаментальным. Мне было 16 или 17 когда он позвал меня в основную команду. Но своей нынешней формой я обязан Конте. Он сформировал меня на 90%. Он помог мне выйти на новый уровень не только в техническом, а и в ментальном плане», – цитирует Бастони DAZN.

Напомним, что в прошлом сезоне Бастони под руководством Антонио Конте стал чемпионом Италии в составе миланского «Интера».