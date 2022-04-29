Дзенга: «Если «Интер» упустит Скудетто, то это будет не из-за Раду»

Бывший вратарь миланского «Интера» Вальтер Дзенга заступился за голкипера «нерадзурри» Йонуца Раду, который допустил грубую ошибку во втором тайме матча против «Болоньи», благодаря которой нападающий Никола Сансоне принёс «красно-синим» минимальную победу со счётом 2:1.

«Ошибка Раду очевидна, она уже произошла. Но обвинять во всём Раду неправильно. Это слишком легко. Зачем искать козла отпущения? Если «Интер» упустит Скудетто, то это будет не из-за Раду», – цитирует Дзенгу Football Italia.

Напомним, что сейчас «Интер» отстаёт от «Милана» в турнирной таблице Серии А на два очка. На выходных команда Симоне Индзаги сразится на выезде с «Удинезе».