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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги о матче с «Удинезе»: «Нам следует быть очень осторожными»

30 Апреля 2022 • 17:58 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
6.20 4.30 1.52
Через 23 ч. 29 мин.

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями насчёт ближайшего матча чемпионата Италии против «Удинезе». Напомним, что сейчас «нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» в турнирной таблице Серии А на два пункта.

«Сейчас нам не стоит думать о «Милане», все наши мысли направлены на матч против «Удинезе». Это очень хорошая команда с довольно качественными игроками. Нам стоит быть очень осторожными в воскресенье», – сказал Индзаги на своей пресс-конференции.

До конца сезона в Серии А остаётся сыграть 4 поединка. Завтра свой матч также отыграет «Милан», который сразится с «Фиорентиной».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Симоне Индзаги
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УДИНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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01.05  16:00 Эмполи ... Торино 2.85 3.40 2.55
01.05  16:00 Милан ... Фиорентина 1.72 3.85 5.00
01.05  19:00 Удинезе ... Интер Милан 5.20 4.10 1.65
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