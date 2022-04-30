Индзаги о матче с «Удинезе»: «Нам следует быть очень осторожными»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями насчёт ближайшего матча чемпионата Италии против «Удинезе». Напомним, что сейчас «нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» в турнирной таблице Серии А на два пункта.

«Сейчас нам не стоит думать о «Милане», все наши мысли направлены на матч против «Удинезе». Это очень хорошая команда с довольно качественными игроками. Нам стоит быть очень осторожными в воскресенье», – сказал Индзаги на своей пресс-конференции.

До конца сезона в Серии А остаётся сыграть 4 поединка. Завтра свой матч также отыграет «Милан», который сразится с «Фиорентиной».