В «Интере» довольны работой Индзаги, несмотря на угрозу упустить титул

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта заявил, что руководство клуба полностью довольно главным тренером Симоне Индзаги. Итальянец останется в команде, даже если «нерадзурри» по итогам сезона не смогут защитить чемпионский титул Серии А.

«Мы очень счастливы работать с Индзаги. Он отлично справляется и показывает хороший задел на будущее. Я думаю, что когда Симоне достигнет возраста Анчелотти и Аллегри, он станет лучшим в мире», – цитирует спортивного директора La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Симоне Индзаги возглавил миланский «Интер» летом 2021 года. Итальянец пришёл в команду из римского «Лацио», с которым регулярно пробивался в Лигу чемпионов.