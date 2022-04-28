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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» довольны работой Индзаги, несмотря на угрозу упустить титул

28 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Удинезе
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Интер Милан
6.20 4.20 1.53
01.05 19:00

Спортивный директор миланского «Интера» Беппе Маротта заявил, что руководство клуба полностью довольно главным тренером Симоне Индзаги. Итальянец останется в команде, даже если «нерадзурри» по итогам сезона не смогут защитить чемпионский титул Серии А.

«Мы очень счастливы работать с Индзаги. Он отлично справляется и показывает хороший задел на будущее. Я думаю, что когда Симоне достигнет возраста Анчелотти и Аллегри, он станет лучшим в мире», – цитирует спортивного директора La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Симоне Индзаги возглавил миланский «Интер» летом 2021 года. Итальянец пришёл в команду из римского «Лацио», с которым регулярно пробивался в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Симоне Индзаги
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