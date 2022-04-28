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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Интер» присмотрел двух защитников в чемпионате Нидерландов

28 Апреля 2022 • 23:51 Комментировать
Аякс
...
ПЕК Зволле
1.13 9.00 19.00
30.04 19:45

Миланский «Интер» претендует сразу на двух центральных защитников, выступающих в чемпионате Нидерландов.

Предстоящим летом центр обороны «Интера» может значительно обновиться, поскольку клуб рассматривает возможность продажи Стефана де Врея, а на его замену уже давно присмотрел защитника «Торино» Бремера.

Впрочем, если договориться с бразильцем так и не получится, «нерадзурри» готовы прибегнуть к другим вариантам. По данным Gazzetta, миланцы внимательно следят за 24-летним Маркосом Сенеси из роттердамского «Фейеноорда» и 26-летним Лисандро Мартинесом из амстердамского «Аякса». На последнего также всерьёз претендует «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аякс Фейеноорд Лисандро Мартинес Маркос Сенеси
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