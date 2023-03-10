​Нагельсманн отреагировал на информацию об опоздании Сане

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на информацию издания Bild о том, что Лерой Сане в пятницу приехал в расположение команды с опозданием.

«Я не видел, чтобы Сане опоздал. У него была назначена встреча с физиотерапевтом в 10:15, и он был там вовремя, как и на тренировке. Но я не стою перед дверью и не проверяю, когда игрок приехал. Это вы [журналисты] являетесь полицейскими», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

В настоящий момент «Бавария» готовится к домашнему матчу чемпионата Германии против «Аугсбурга». Команды сыграют в субботу, 11 марта.