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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Нагельсманн отреагировал на информацию об опоздании Сане

10 Марта 2023 • 18:16 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.14 X 9.00 2 16.00
Через 21 ч. 26 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на информацию издания Bild о том, что Лерой Сане в пятницу приехал в расположение команды с опозданием.

«Я не видел, чтобы Сане опоздал. У него была назначена встреча с физиотерапевтом в 10:15, и он был там вовремя, как и на тренировке. Но я не стою перед дверью и не проверяю, когда игрок приехал. Это вы [журналисты] являетесь полицейскими», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

В настоящий момент «Бавария» готовится к домашнему матчу чемпионата Германии против «Аугсбурга». Команды сыграют в субботу, 11 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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