Люка Эрнандес пробудет вне игры ещё минимум два месяца

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес не поможет своей команде в ближайшие два месяца. По информации от немецкого издания Bild, футболист ещё долго будет восстанавливаться после травмы.

Напомним, Эрнандес получил повреждение в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, где его сборная Франции противостояла Австралии. Люка травмировался на старте поединка, после чего больше не выходил на поле.

В нынешнем сезоне Эрнандес вряд ли уже выйдет на поле. Перед травмой француз успел отыграть всего 7 матчей в чемпионате Германии, где не отметился ни одним результативным действием.