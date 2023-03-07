Кан: «Почему «Бавария» не тратит 100 миллионов на одного игрока? Дело в философии»

Председатель правления «Баварии» и бывший голкипер клуба Оливер Кан рассказал, почему его команда не тратит сотни миллионов евро на одного игрока.

«Почему «Бавария» не тратит 100 миллионов на одного игрока? Дело в философии. Мы тратим только то, что зарабатываем. Инвестировать большие деньги в одного футболиста – это огромный риск. Все решения должны быть взвешенными», – цитирует Кана французское издание L’Equipe.

Напомним, самым дорогим трансфером в истории «Баварии» является защитник Люка Эрнандес, который летом 2019 года присоединился к мюнхенской команде за 80 миллионов евро из мадридского «Атлетико».