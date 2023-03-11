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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» одолела «Аугсбург» в матче с 8 голами

11 Марта 2023 • 19:32 Комментировать
Бавария
5:3
Аугсбург
окончен

В 24-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против «Аугсбурга» и пропустила первой после удара Мергима Бериши с центра штрафной. Жоау Канселу отыграл перевес противника, ворвавшись в штрафную справа, удар в дальний угол - 1:1. Вскоре Садио Мане прострелил к воротам, и Бенжамен Павар в касание пробил в цель. Голкипер гостей справился с ударом Маттейса де Лигта, а Павар был самым расторопным на добивании. Еще до перерыва «Бавария» забила в четвертый раз. С левого края штрафной Мане попал в защитника, а Лерой Сане тут же добавил мяч в сетку. После перерыва Бериша забил еще раз с пенальти. Соперник ответил подачей Жоау Канселу на дальнюю штангу и метким ударом Альфонсо Дэвиса - 5:2. На 90-й минуте гости ушли от разгрома - 5:3.

«Бавария» вышла в единоличные лидеры с отрывом в три очка от «Боруссии» из Дортмунда. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Бавария5:3Аугсбург
  2'Бериша Мергим (0:1)
(1:1) Канселу Жоау15'  
(2:1) Павар Бенжамен19'  
(3:1) Павар Бенжамен35'  
(4:1) Сане Лерой45'  
  60'Бериша Мергим (4:2)
(5:2) Дэвис Альфонсо74'  
  90'Кардона Ирвин (5:3)
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано ДайоДе Лигт Маттейс  59' 83' (Блинд Дэйли ( 83') Канселу Жоау  85'Дэвис Альфонсо 78' (Гравенберх Райан ( 78') Киммих ЙозуаМусиала Джамал 78' (Мазрауи Нуссаир ( 78') Сане ЛеройМане Садио 72' (Тель Матис ( 72') Гнабри Серж 71' (Мюллер Томас ( 71')
Запасные: Коман КингслиУльрайх СвенГорецка ЛеонСтанишич Йосип
Гикевич РафалГумни Роберт 46' (Варгас Рубен ( 46') Бауэр МаксимилианГоувелеув ДжеффриПедерсен Мадс  18'Майер Арне 77' (Мбуку Натанаэль ( 77') Энгельс Арне 46' (Иаго Лопес ( 46') Баумгартлингер ЮлианДемирович Эрмедин 46' (Реджбекай Элвис ( 46') Бельо Дион Дрене 46' (Кардона Ирвин ( 46') Бериша Мергим
Запасные: Коубек ТомашВейга РенатуКалиджиури ДаниэльОксфорд РисЙебоа Келвин
11 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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