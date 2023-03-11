«Бавария» одолела «Аугсбург» в матче с 8 голами

В 24-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против «Аугсбурга» и пропустила первой после удара Мергима Бериши с центра штрафной. Жоау Канселу отыграл перевес противника, ворвавшись в штрафную справа, удар в дальний угол - 1:1. Вскоре Садио Мане прострелил к воротам, и Бенжамен Павар в касание пробил в цель. Голкипер гостей справился с ударом Маттейса де Лигта, а Павар был самым расторопным на добивании. Еще до перерыва «Бавария» забила в четвертый раз. С левого края штрафной Мане попал в защитника, а Лерой Сане тут же добавил мяч в сетку. После перерыва Бериша забил еще раз с пенальти. Соперник ответил подачей Жоау Канселу на дальнюю штангу и метким ударом Альфонсо Дэвиса - 5:2. На 90-й минуте гости ушли от разгрома - 5:3.

«Бавария» вышла в единоличные лидеры с отрывом в три очка от «Боруссии» из Дортмунда. Соперник - 12-й.