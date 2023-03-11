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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Чупо-Мотинг не сыграет с «Аугсбургом»

11 Марта 2023 • 12:28 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.12 X 9.50 2 21.00
Через 4 ч. 3 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что нападающий Эрик Чупо-Мотинг не примет участие в матче с «Аугсбургом», который состоится сегодня в рамках Бундеслиги. У камерунца проблемы со спиной.

«Чупо-Мотинг не сыграет с «Аугсбургом» из-за проблем со спиной. У нас также есть несколько игроков, которые испытывают усталость, среди них: Леон Горецка, Томас Мюллер Маттейс де Лигт и Кингсли Коман. Мы проверим их состояние и посмотрим, кто начнёт матч в стартовом составе», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Чупо-Мотинг забивал в каждом из четырёх последних матчей «Баварии» во всех турнирах. Недавно Эрик продлил свой контракт с мюнхенским клубом до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг Юлиан Нагельсманн
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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