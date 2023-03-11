Защитник «Баварии» предстанет перед судом

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар 15 марта предстанет перед окружным судом Мюхена. По информации L'Equipe, суд рассмотрит дело футболиста о его вождении в нетрезвом виде. По результату рассмотрения дела Павару может быть вынесен крупный штраф, равный двум его месячным зарплатам в стане мюнхенского клуба.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде Павара арестовала полиция порядка полугода назад. Француз является игроком «Баварии» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он четырежды отличался забитыми голами и один раз ассистировал.