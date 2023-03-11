Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Баварии» предстанет перед судом

11 Марта 2023 • 09:54 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.13 X 9.50 2 18.00
Через 7 ч. 2 мин.

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар 15 марта предстанет перед окружным судом Мюхена. По информации L'Equipe, суд рассмотрит дело футболиста о его вождении в нетрезвом виде. По результату рассмотрения дела Павару может быть вынесен крупный штраф, равный двум его месячным зарплатам в стане мюнхенского клуба.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде Павара арестовала полиция порядка полугода назад. Француз является игроком «Баварии» с 2019 года. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он четырежды отличался забитыми голами и один раз ассистировал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ АУГСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 17:30
Бавария Бавария
Аугсбург Аугсбург
1.14 10.00 17.00
Видео
11.03.23 в 17:30
Герта Герта
Майнц Майнц
2.70 3.70 2.50
Видео
11.03.23 в 17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия М Боруссия М
1.65 4.50 4.70
Видео
11.03.23 в 17:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Штутгарт Штутгарт
1.82 4.10 4.00
Видео
11.03.23 в 20:30
Шальке 04 Шальке 04
Боруссия Д Боруссия Д
5.40 4.30 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
09:54 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» предстанет перед судом
09:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» определилась с будущим Эрнандеса
08:56 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по Гнабри и Сане
08:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова купить звёздного нападающего за 90 миллионов евро 1
01:20 · Германия. Бундеслига
Тренер «Бохума» повторил достижение Берти Фогтса
00:35 · Германия. Бундеслига
Лидер Сегунды начал сотрудничество с клубом из топ-10 Бундеслиги
00:27 · Германия. Бундеслига
«Бохум» поднялся на четыре места, обыграв «Кёльн»
10 Марта
21:56 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ готовы перехватить Камаду у «Боруссии» Дортмунд
21:37 · Германия. Бундеслига
Ману Коне – об интересе «ПСЖ»: «Это здорово» 1
19:29 · Англия. Премьер-лига
​В «Баварии» высказались о возможном трансфере Кейна
18:16 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн отреагировал на информацию об опоздании Сане
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» сообщила «Манчестер Сити» своё решение по Канселу
16:31 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Канселу выйдет завтра в стартовом составе»
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит 60 млн евро на трансфер форварда «Челси» 1
15:57 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Последнее время Канселу тренируется и играет не так, как ожидалось»
Все новости
Рекомендуем