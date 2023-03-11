Люка Эрнандес: «Буду готов к финалу Лиги чемпионов»

Защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес рассказал, когда рассчитывает вновь выйти на поле. Напомним, в данный момент француз продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Австралии.

«Всё в порядке, с каждым днём становится всё легче и легче. Буду готов к финалу Лиги чемпионов», – цитирует Эрнандеса немецкое издание Bild.

Напомним, Люка по предварительным прогнозам пропустил ещё около двух месяцев. «Бавария» недавно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Решающий матч турнира должен состояться 10 июня в Стамбуле.