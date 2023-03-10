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Салихамиджич: «Последнее время Канселу тренируется и играет не так, как ожидалось»

10 Марта 2023 • 15:57 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
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11.03 17:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался на тему того, почему арендованный минувшей зимой у «Манчестер Сити» защитник Жоау Канселу получает мало игровой практики.

«Последнее время Канселу тренируется и играет не так, как ожидалось», — приводит слова Салихамиджича Goal.

При этом спортивный директор подчеркнул, что 28-летний португалец — потрясающий футболист, который станет важным игроком в будущем.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не собирается выкупать Канселу, поэтому по окончании нынешнего сезона футболист вернётся в «Манчестер Сити».

За «Баварию» защитник успел провести семь матчей и отметиться в них тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Жоау Канселу
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