Салихамиджич: «Последнее время Канселу тренируется и играет не так, как ожидалось»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался на тему того, почему арендованный минувшей зимой у «Манчестер Сити» защитник Жоау Канселу получает мало игровой практики.

«Последнее время Канселу тренируется и играет не так, как ожидалось», — приводит слова Салихамиджича Goal.

При этом спортивный директор подчеркнул, что 28-летний португалец — потрясающий футболист, который станет важным игроком в будущем.

Ранее сообщалось, что «Бавария» не собирается выкупать Канселу, поэтому по окончании нынешнего сезона футболист вернётся в «Манчестер Сити».

За «Баварию» защитник успел провести семь матчей и отметиться в них тремя результативными передачами.