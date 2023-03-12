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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар сделал дубль в 150-м матче за «Баварию»

12 Марта 2023 • 00:11 Комментировать
Бавария
5:3
Аугсбург
окончен

В матче двадцать четвертого тура чемпионата Германии гегемон местного футбола «Бавария» расправилась с «Аугсбургом» - 5:3, встреча получилась весьма результативной. Двумя голами в этой игре разродился Бенжамен Павар, как оказалось, французский защитник впервые забил дважды в матче за немецкий клуб.

И еще примечательно то, что такая удача выпала в его 150-м матче в составе «Баварии», с учетом всех турниров, в которых принимает участие мюнхенский гранд. А в следующем туре «Баварии» предстоит сразиться в гостевой игре с леверкузенским «Байером», это случится девятнадцатого марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Бенжамен Павар
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