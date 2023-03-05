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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер достиг отметки в 300 голевых действий в чемпионате Германии

05 Марта 2023 • 01:15 Комментировать (1)
Бавария
...
Аугсбург
11.03 17:30

Форвард мюнхенской «Баварии» отдал голевой пас в матче против «Штутгарта» (2:1) в Бундеслиге и достиг отметки в 300 голевых действий в чемпионате Германии. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Всего у опытного немца 141 забитый гол и 159 ассистов. Отмечается, что только Роберт Левандовски с сезона-2004/05 набрал больше очков по этому показателю – 367.

«Бавария» после победы сравнялась с дортмундской «Боруссией» в турнирной таблице – у обоих топ-клубов Германии теперь по 49 набранных очков, но на первой строчке из-за лучших дополнительных показателей идут мюнхенцы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2023 в 01:33
Ого!!!..
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