Нагельсманн: «Канселу выйдет завтра в стартовом составе»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн анонсировал выход Жоау Канселу в стартовом составе на завтрашний матч Бундеслиги против «Аугсбурга». Напомним, португалец не выходил в основе в трёх последних играх и суммарно провёл на поле всего 16 минут.

«Канселу выйдет завтра в стартовом составе. Когда он играет – всё хорошо, а когда нет – всё ужасно. Это нормально. Однажды я поговорил с Жоау после тренировки, на которой он оставил о себе не лучшее впечатление. Я ему высказал свою точку зрения, он показал хорошую реакцию», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, Канселу выступает за «Баварию» на правах аренды из «Манчестер Сити». Португальца в конце сезона могут выкупить за 70 миллионов евро.