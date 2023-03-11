«Бавария» - «Аугсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В 24-м туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Аугсбурга».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Аугсбург
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Протокол игры
|2'Бериша Мергим (0:1)
|(1:1) Канселу Жоау15'
|(2:1) Павар Бенжамен19'
Гикевич Рафал•Гумни Роберт•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри•Педерсен Мадс• 18'Майер Арне•Энгельс Арне•Баумгартлингер Юлиан•Демирович Эрмедин•Бельо Дион Дрене•Бериша Мергим
11 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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