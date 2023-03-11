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«Бавария» - «Аугсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

11 Марта 2023 • 17:00 Комментировать
Бавария
2:1
Аугсбург
1 1.05 X 12.50 2 76.00
1-й тайм

В 24-м туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Аугсбурга».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария2:1Аугсбург
 2'Бериша Мергим (0:1)
(1:1) Канселу Жоау15' 
(2:1) Павар Бенжамен19' 
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсКанселу ЖоауДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаМусиала ДжамалСане ЛеройМане СадиоГнабри Серж
Запасные: Коман КингслиУльрайх СвенМюллер ТомасМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиГорецка ЛеонСтанишич ЙосипТель МатисГравенберх Райан
Гикевич РафалГумни РобертБауэр МаксимилианГоувелеув ДжеффриПедерсен Мадс  18'Майер АрнеЭнгельс АрнеБаумгартлингер ЮлианДемирович ЭрмединБельо Дион ДренеБериша Мергим
Запасные: Кардона ИрвинРеджбекай ЭлвисВаргас РубенКоубек ТомашВейга РенатуКалиджиури ДаниэльОксфорд РисМбуку НатанаэльЙебоа КелвинИаго Лопес
11 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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