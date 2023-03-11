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Бавария - Аугсбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

11 Марта 2023 • 03:01 Комментировать
Бавария
...
Аугсбург
1 1.13 X 9.50 2 18.00
Через 13 ч. 21 мин.

Неожиданно для себя «Бавария» вынуждена вести реальную борьбу за первое место с разыгравшейся «Боруссией», которая к тому же может сосредоточить на ней 100% внимания после вылета из еврокубков. Сегодня мюнхенцы сыграют против аутсайдеров из «Аугсбурга» и имеют всё для победы. Тем более, команда находится в отличном настроении после выноса «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

В 17:30 начнется трансляция игры на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», Sky Sports, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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Бавария Аугсбург
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БАВАРИЯ АУГСБУРГ
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Бавария Бавария
Аугсбург Аугсбург
1.14 10.00 17.00
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Герта Герта
Майнц Майнц
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