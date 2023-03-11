Бавария - Аугсбург: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Неожиданно для себя «Бавария» вынуждена вести реальную борьбу за первое место с разыгравшейся «Боруссией», которая к тому же может сосредоточить на ней 100% внимания после вылета из еврокубков. Сегодня мюнхенцы сыграют против аутсайдеров из «Аугсбурга» и имеют всё для победы. Тем более, команда находится в отличном настроении после выноса «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

В 17:30 начнется трансляция игры на «Матч Футбол 3», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина +», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.