«Байер» уволит Сеоане в ближайшие часы

Леверкузенский «Байер» в ближайшие часы должен объявить об увольнении Херардо Сеоане с поста главного тренера. Об этом в своих социальных сетях сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Вчера леверкузенский «Байер» проиграл в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». В немецкой Бундеслиге «фармацевты» борются за выживание, находясь на 17 месте.

Ранее сообщалось, что новым тренером леверкузенского «Байера» может стать Хаби Алонсо. Экс полузащитник мадридского «Реала», мюнхенской «Баварии» и «Ливерпуля» не против взяться за должность наставника «фармацевтов».