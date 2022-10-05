Хаби Алонсо прокомментировал назначение на пост главного тренера «Байера»

Новый наставник «Байера» Хаби Алонсо рад возможности поработать в одном из ведущих клубов Германии.

Напомним, что испанский специалист сменил Херардо Сеоане, под руководством которого леверкузенцы оказались на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги.

«Я знаком с «Байером», поскольку в своё время играл в Германии. Это отличный клуб. У «Байера» всегда был качественный состав, и в нынешней команде я тоже вижу множество классных игроков. Это большой вызов для меня», – заявил Хаби Алонсо, в прошлом тренировавший молодёжный состав мадридского «Реала» и дубль «Реал Сосьедада».