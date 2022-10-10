Алонсо: «Меня не беспокоят сравнения»

Новый наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо высказался о сравнениях с великими тренерами современности.

«Меня не беспокоят сравнения. Я четко понимаю, что каждый должен быть самим собой. Мне повезло, что вокруг есть очень хорошие люди, которые мне помогли, но каждый должен быть индивидуальностью», – заявил чемпион мира и Европы в интервью AS. Также Алонсо рассказал, что главным уроком от иных наставников стало то, что тренер должен быть лидером в раздевалке.

Напомним, что бывший хавбек «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» возглавил «Байер» на прошлой неделе, выиграв в дебютном поединке у «Шальке» со счётом 4:0.

