Сразу несколько топ-клубов претендуют на защитника «Байера» Инкапье

Лондонский «Арсенал» хочет подписать защитника «Байера» Пьеро Инкапье. По информации Calciomercato.it, в услугах футболиста также заинтересованы три клуба из Серии А: «Милан», «Наполи» и «Рома».

Напомним, в минувшее трансферное окно защитника рассматривали «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне эквадорец провел девять матчей с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую и одну красную карточки. Действующий трудовой договор Пьеро Инкапье с «Байером» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.