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Первая лига

Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Шальке»

04 Октября 2022 • 11:57 Комментировать
Байер Л
...
Шальке 04
1 1.50 X 4.70 2 5.80
08.10 16:30

Полузащитник «Родины» Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Шальке 04» зимой 2015 года.

Напомним, в то время бразилец защищал цвета грозненского «Терека» (ныне «Ахмата»).

«У меня на руках лежало годовое предложение от «Шальке». Я сказал руководству «Ахмата», что не буду продлевать контракт. Они меня прекрасно поняли и спокойно отпустили.

Сыграв с «Мордовией», я отправился в Гельзенкирхен. Уверили: переживать насчёт подписания контракта не стоит: «Ты уже один из нас». Прошёл почти месяц, но из «Шальке» мне так никто и не позвонил», — цитирует Маурисио Sport24.

По итогу бразилец перешёл в «Зенит», за который провёл в общей сложности 42 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также он выступал за греческий «Панатинаикос», из которого и перешёл в «Родину» в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Маурисио Родина Москва
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БАЙЕР Л ШАЛЬКЕ 04
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