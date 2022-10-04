Полузащитник «Родины» Маурисио рассказал о сорвавшемся переходе в «Шальке 04» зимой 2015 года.

Напомним, в то время бразилец защищал цвета грозненского «Терека» (ныне «Ахмата»).

«У меня на руках лежало годовое предложение от «Шальке». Я сказал руководству «Ахмата», что не буду продлевать контракт. Они меня прекрасно поняли и спокойно отпустили.

Сыграв с «Мордовией», я отправился в Гельзенкирхен. Уверили: переживать насчёт подписания контракта не стоит: «Ты уже один из нас». Прошёл почти месяц, но из «Шальке» мне так никто и не позвонил», — цитирует Маурисио Sport24.

По итогу бразилец перешёл в «Зенит», за который провёл в общей сложности 42 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также он выступал за греческий «Панатинаикос», из которого и перешёл в «Родину» в сентябре.