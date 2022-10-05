Лунёв поблагодарил Сеоане за совместную работу в «Байере»

Вратарь «Байера» Андрей Лунёв прокомментировал уход Херардо Сеоане с поста главного тренера команды. Напомним, сегодня, 5 октября, немецкий клуб объявил об увольнении 43-летнего специалиста, его место занял Хаби Алонсо.

«Спасибо, тренер! За профессионализм, внимательное отношение, позитивную энергию, успешный прошлый сезон и огромный опыт!» — написал Лунёв в Telegram-калане.

Голкипер пожелал успехов в дальнейшей карьере своему бывшему наставнику и заявил, что еще обязательно с ним встретится.

В текущем сезоне Лунёв провел один матч в чемпионате Германии, в котором пропустил два мяча.