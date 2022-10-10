Хаби Алонсо установил рекорд «Байера» в первом же матче

В девятом туре немецкого чемпионата Бундеслиги леверкузенский «Байер» обыграл с разгромным счетом «Шальке» - «аптекари» прописали гостям горькую пилюлю, и не одну, а целых четыре, по две в каждом из таймов. Между тем это был первый матч в качестве главного тренера для испанского специалиста Хаби Алонсо, который возглавил клуб буквально за пару дней до игры.

Как выяснилось, это была рекордно крупная победа для нового тренера во всей истории выступлений «Байера» в Бундеслиге. Лиха беда начало, как говорится! В следующем туре «Байер» сыграет в гостях с франкфуртским «Айнтрахтом», эта игра состоится 15 октября.