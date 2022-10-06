Агент Лунёва — о назначении Алонсо тренером «Байера»: «Сам опыт работы со столь титулованным человеком — это дар с небес»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, прокомментировал назначение известного в прошлом испанского футболиста Хаби Алонсо на пост главного тренера немецкой команды.

Смирнов поддержал приход Алонсо, отметив, что баски, к числу которых относится тренер, любят русских, так как СССР помог им в период гражданской войны в Испании.

«Это хороший знак для Андрея. Но и сам опыт работы со столь титулованным человеком — это дар с небес. К этому нужно относиться именно так», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 30-летний голкипер провёл в составе «Байера» один матч, пропустив в нём два мяча. Ранее он выступал за «Зенит», из которого и переехал в Бундеслигу летом 2021 года.