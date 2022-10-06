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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Хаби Алонсо: «Пришло время возглавить большую команду»

06 Октября 2022 • 19:35 Комментировать
Байер Л
...
Шальке 04
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08.10 16:30

В четверг Хаби Алонсо был представлен как главный тренер «Байера». Испанец дал пресс-конференцию и поделился своими планами.

«Для меня большая честь быть здесь. Я счастлив тренировать «Байер». Это большой проект, большой клуб и сильная команда.

Как тренеру мне сначала нужно было пройти определённые этапы. Работа с молодёжкой «Реала» и с резервом «Реала Сосьедад» была важной. Теперь пришло время возглавить большую команду.

Сейчас мне нужно познакомиться с футболистами, почувствовать атмосферу. Я не заглядываю в далёкое будущее. Будем двигаться от игры к игре», - сказал Алонсо журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо
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БАЙЕР Л ШАЛЬКЕ 04
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