​Хаби Алонсо: «Пришло время возглавить большую команду»

В четверг Хаби Алонсо был представлен как главный тренер «Байера». Испанец дал пресс-конференцию и поделился своими планами.

«Для меня большая честь быть здесь. Я счастлив тренировать «Байер». Это большой проект, большой клуб и сильная команда.

Как тренеру мне сначала нужно было пройти определённые этапы. Работа с молодёжкой «Реала» и с резервом «Реала Сосьедад» была важной. Теперь пришло время возглавить большую команду.

Сейчас мне нужно познакомиться с футболистами, почувствовать атмосферу. Я не заглядываю в далёкое будущее. Будем двигаться от игры к игре», - сказал Алонсо журналистам.