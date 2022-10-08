Хаби Алонсо рассказал о стиле игры «Байера» под его руководством

Новый наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился информацией о стиле игры, который испанец планирует использовать в новом клубе.

«Мы планируем играть в современный футбол. Это означает, что интенсивность должна быть с мячом и без мяча. Клуб должен быть более активным и с сильным характером. Футболисты должны знать, как мы хотим играть», – приводит слова чемпиона мира и Европы издание AS.

Напомним, что для Алонсо это назначение стало первым в командах топ-5 европейских чемпионатов. «Байер» после восьми игр занимает 17-ю строчку в таблице Бундеслиги всего с пятью баллами.