«Байер» посредством своего официального сайта объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера команды. 40-летний испанец подписал с «фармацевтами» контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

На посту рулевого «Байера» Хаби Алонсо сменил Херардо Сеоане. Под руководством швейцарца команда плохо начала сезон, о чём говорит нахождение «фармацевтов» на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

Для Хаби Алонсо это своего рода первое серьёзное испытание в тренерской карьере. Ранее испанец работал только с молодёжкой «Реала» и со второй командой «Реала Сосьедад».