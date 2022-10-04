Хаби Алонсо может возглавить немецкий топ-клуб

Известный испанский экс-полузащитник Хаби Алонсо может продолжить тренерскую карьеру в одном из ведущих клубов Германии.

Речь о леверкузенском «Байене», который не слишком удачно начал текущий сезон, в связи с чем занимается поиском потенциальных преемников Херардо Сеоане. По информации ESPN Deportes, в списке интересов «фармацевтов» фигурирует знаменитый испанец Хаби Алонсо, в настоящий момент находящийся без работы.

40-летний экс-игрок «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» ранее возглавлял молодёжную команду «сливочных» и дубль «Реал Сосьедад». Последнюю должность специалист покинул летом текущего года.

После восьми туров Бундеслиги «Байер» занимает предпоследнюю строчку с 5 набранными очками.