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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо может возглавить немецкий топ-клуб

04 Октября 2022 • 21:09 Комментировать
Байер Л
...
Шальке 04
1 1.50 X 4.70 2 5.80
08.10 16:30

Известный испанский экс-полузащитник Хаби Алонсо может продолжить тренерскую карьеру в одном из ведущих клубов Германии.

Речь о леверкузенском «Байене», который не слишком удачно начал текущий сезон, в связи с чем занимается поиском потенциальных преемников Херардо Сеоане. По информации ESPN Deportes, в списке интересов «фармацевтов» фигурирует знаменитый испанец Хаби Алонсо, в настоящий момент находящийся без работы.

40-летний экс-игрок «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» ранее возглавлял молодёжную команду «сливочных» и дубль «Реал Сосьедад». Последнюю должность специалист покинул летом текущего года.

После восьми туров Бундеслиги «Байер» занимает предпоследнюю строчку с 5 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Херардо Сеоане
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БАЙЕР Л ШАЛЬКЕ 04
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