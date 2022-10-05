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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» уже провёл переговоры с Алонсо

05 Октября 2022 • 09:59 Комментировать
Байер Л
...
Шальке 04
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08.10 16:30

Леверкузенский «Байер» всерьёз рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на пост главного тренер. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «фармацевты» уже провели переговоры с экс-полузащитником «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Баварии».

Сам Алонсо не против возглавить леверкузенский «Байер». Положение нынешнего тренера «фармацевтов» Херардо Сеоане стало ещё более шатким после вчерашнего поражения в Лиге чемпионов от «Порту».

Напомним, у Хаби Алонсо ещё не было тренерского опыта работы на взрослом уровне. Испанец ранее тренировал молодёжку мадридского «Реала» и дубль «Реал Сосьедада».

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер Леверкузен
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БАЙЕР Л ШАЛЬКЕ 04
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