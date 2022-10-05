«Байер» уже провёл переговоры с Алонсо

Леверкузенский «Байер» всерьёз рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на пост главного тренер. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «фармацевты» уже провели переговоры с экс-полузащитником «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Баварии».

Сам Алонсо не против возглавить леверкузенский «Байер». Положение нынешнего тренера «фармацевтов» Херардо Сеоане стало ещё более шатким после вчерашнего поражения в Лиге чемпионов от «Порту».

Напомним, у Хаби Алонсо ещё не было тренерского опыта работы на взрослом уровне. Испанец ранее тренировал молодёжку мадридского «Реала» и дубль «Реал Сосьедада».