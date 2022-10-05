​Хаби Алонсо подпишет контракт с «Байером» до конца дня

Известный в прошлом полузащитник Хаби Алонсо в ближайшие часы сменит Херардо Сеоане на должности главного тренера «Байера». По данным Kölner Stadt-Anzeiger, вопрос уже решён – 40-летний испанец должен поставить подписи в контракте с «фармацевтами» до конца дня среды.

Для Хаби Алонсо работа в «Байере» станет первой серьёзной работой в его тренерской карьере. Пока что испанец тренировал лишь молодёжку «Реала» и вторую команду «Реала Сосьедад».

Отметим, что Хаби Алонсо повесил бутсы на гвоздь летом 2017 года.

«Байер» на текущий момент занимает лишь 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.